Ricerca l’obesità sana non esiste | cuore a rischio il 60% in più anche con esami perfetti

Una ricerca recente ha evidenziato che l’obesità, anche se non accompagnata da problemi di salute visibili, può comunque aumentare significativamente il rischio di malattie cardiovascolari. In particolare, si parla di un incremento del 60% di probabilità di sviluppare patologie aterosclerotiche, anche in presenza di esami clinici perfetti. I dati dimostrano come il peso in eccesso possa rappresentare un fattore di rischio anche senza sintomi evidenti.

Un importante eccesso di peso, pur senza complicanze immediate, può aumentare fino al 60% il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari aterosclerotiche. Precisamente, il rischio sale del 46% negli uomini e del 34% nelle donne. Ancora più alto è il pericolo di insufficienza cardiaca: un aumento del 63% per gli uomini e del 69% per le donne. È quanto emerge dallo studio, realizzato dall’Imperial College London su oltre 157mila persone seguite per 13 anni, pubblicato sull’American Journal of Preventive Cardiology e rilanciato dalla Società italiana dell’obesità (Sio). “Per anni, il concetto di ‘metabolicamente sano’ è stato il porto... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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RICERCA IN CORSO DI "EDDY" Ricerca di Eddy, il cagnolino smarrito a seguito di un incidente stradale in autostrada. Nella serata di ieri abbiamo effettuato un sorvolo tecnico sull’area dell’ultima segnalazione attendibile, risalente a qualche giorno fa. - facebook.com facebook

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