Recenti studi condotti dall’Imperial College London hanno chiarito che l’obesità definita ‘metabolicamente sana’ non ha basi scientifiche solide. La ricerca ha analizzato vari casi di persone obese senza problemi metabolici evidenti, dimostrando che questa condizione non rappresenta uno stato di salute stabile o a rischio ridotto. I risultati suggeriscono che l’obesità, indipendentemente dallo stato metabolico, può comportare rischi per la salute nel lungo termine.

Non esiste l’obesità ‘buona’: uno studio dell’Imperial College London smonta la vecchia idea rassicurante del ‘ metabolicamente sano ’. Chi, pur convivendo con un forte eccesso di pes o, “mostrava analisi del sangue perfette, niente diabete, pressione nella norma e colesterolo sotto controllo, si rifugiava nella visione di un’obesità metabolicamente sana”, spiega Silvio Buscemi, presidente della Sio, la Società italiana dell’obesità. Un falso mito: l’obesità ‘sana’. “Ma la scienza accende un semaforo rosso: quel porto sicuro non esiste ”, prosegue Buscemi. “Anche quando i parametri metabolici sono impeccabili, l’obesità aumenta drasticamente il rischio di malattie gravi rispetto a chi ha un peso nella norma”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perché l’obesità ‘metabolicamente sana’ non esiste: la ricerca

Perché la merenda sana con pane, verdure e latticini freschi diventa alleata contro l’obesità infantileLa «merenda ideale» per lo studente non coincide con snack industriali, merendine farcite e bevande zuccherate, ma si costruisce su alimenti...

Vino e salute, non esiste una regola che vale per tutti: la ricercaIl rapporto tra vino e salute è tra i temi più dibattuti in ambito scientifico e non esiste un’interpretazione uniforme: quantità, contesto di...

The 75-Year-Old Obesity Riddle Science Just Solved

Obesità in aumento, perché non aspettare. Le speranze dalle nuove ricerche e trattamentiDa un lato cresce l’attenzione ad un approccio più empatico alla malattia, dall’altro migliorano i trattamenti per perdere peso, ritrovando la salute ... dilei.it

Studio chiarisce perché alcuni traggono più beneficio dai farmaci per dimagrireSecondo un nuovo studio, le varianti genetiche potrebbero spiegare perché i pazienti rispondono in modo diverso ai farmaci dimagranti più diffusi. it.euronews.com