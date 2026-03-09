Ricerca europea Unifi intercetta quasi 50 milioni di fondi | il bilancio accademico e la missione istituzionale a Bruxelles

Univeristà degli Studi di Firenze ha intercettato quasi 50 milioni di euro di fondi europei, secondo una ricerca condotta in ambito continentale. L’ateneo ha rafforzato il proprio ruolo nel panorama accademico europeo, evidenziando un impegno crescente nel ricevere finanziamenti destinati a progetti di ricerca e sviluppo. La notizia arriva mentre l’università consolida la sua presenza a livello internazionale, con un focus sui fondi ottenuti e la missione istituzionale.

FIRENZE – L'u niversità degli Studi di Firenze consolida il proprio posizionamento strategico all'interno dell'architettura accademica continentale. I recenti aggiornamenti forniti dalla Commissione Europea certificano l'impatto dell'ateneo nell'ambito di Horizon Europe, il piano programmatico dell'Unione per il settennio 2021-2027 dedicato allo sviluppo scientifico e all'innovazione. I dati sui finanziamenti e il posizionamento internazionale. Le metriche ufficiali delineano un quadro di forte competitività per l'istituzione fiorentina, che ha garantito la propria presenza all'interno di 129 progetti complessivi, assumendo il ruolo di ente coordinatore in 38 di questi.