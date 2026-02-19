Figli d’arte crescono Del Piero jr alla Pro Sesto sulle orme di papà Alex

Del Piero Jr. ha scelto di unirsi alla Pro Sesto, seguendo le orme di suo padre, l’ex campione Alex. La decisione nasce dalla passione di Tobias per il calcio e dalla volontà di costruire una carriera da professionista. La squadra milanese spera di poter contare sulla giovane promessa, che si allena con impegno e determinazione. Altri figli di ex calciatori, come Louis Buffon e Andrea Toldo, hanno scelto club diversi, ma tutti condividono il desiderio di emergere nel mondo del calcio. La scena si arricchisce di nuovi talenti.

Del Piero (Tobias) alla Pro Sesto, Buffon (Louis) al Pontedera. Oppure Toldo (Andrea), ex Sangiuliano City ora all'Asti. O ancora Martins (Kevin), prestato dal Monza alla Sambenedettese. Scherzi a parte? No, figli d'arte. Cognomi molto spesso pesanti, volti spesso sbarazzini, spessissimo stessa passione per il pallone. Così, può capitare d'imbattersi in nomi apparentemente appartenenti a mondi diversi (per esempio Klinsmann-Cesena: Jonathan, portiere, figlio di Jurgen, ex punta dell'Inter), ma in realtà legati e lì, uno accanto all'altro. Con tanto di stretta di mano. L'ultimo della serie è Tobias Del Piero: 18 anni, la scorsa stagione nelle giovanili dell'Empoli, un passato tra Stati Uniti (Los Angeles) e Spagna (Getafe, Alcorcón), quest'anno partito con la maglia della Sanremese (Serie D, girone A) e ora alla Pro Sesto (Serie D, girone D). Tobias Del Piero firma per la Pro Sesto: quei figli d'arte che giocano in provincia lontano dalle pressioni e... dai padriTobias Del Piero si unisce alla Pro Sesto, scegliendo di giocare in provincia per sfuggire alla pressione dei grandi club e mantenere un certo equilibrio.