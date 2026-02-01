Clamoroso Napoli assurdo retroscena di mercato | Questa notte era tutto fatto

Il Napoli torna alla vittoria dopo la sconfitta contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. La squadra partenopea ha battuto i viola per 2-1, chiudendo subito il passo dopo la sconfitta precedente. Ma nelle ultime ore, è saltato fuori un retroscena di mercato che ha sorpreso tutti: secondo alcune fonti, questa notte sembrava tutto già fatto, come se l’affare fosse ormai concluso. Restano da capire i dettagli, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida di campionato.

Il Napoli torna subito alla vittoria in campionato: successo per 2-1 contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Non arrivano solo notizie positive dalla serata del Maradona, difatti, l’infortunio del capitano Di Lorenzo sembra molto grave visto che potrebbe trattarsi di un infortunio al ginocchio. Il Napoli ora è alla caccia di un nuovo terzino destro: no per Juanlu, avanza Zappa. Napoli, Juanlu si allontana: la situazione. Sarà uno stop non di poco conto quello per il capitano azzurro. Un nuovo infortunio tra le fila del Napoli, l’ennesimo di una stagione falcidiata da lunghi ko. Il club partenopeo, ora, farà il possibile per sostituire nel migliore dei modo Giovanni Di Lorenzo, che oltre ad essere uomo simbolo della squadra era anche uno dei pochi che non saltava una gara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Clamoroso Napoli, assurdo retroscena di mercato: “Questa notte era tutto fatto” Approfondimenti su Napoli Fiorentina Napoli, McTominay dice di no a tutto: il retroscena è clamoroso Lang al Galatasaray, clamoroso retroscena: “Il Napoli si era opposto!” Lang è arrivato a Istanbul per unirsi al Galatasaray, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Fiorentina De Maggio: Rigore assurdo negato al Napoli, ma la notizia clamorosa è un'altraLa Juventus si è imposta sul Napoli con il punteggio finale di 3-0. I partenopei, nonostante la grande emergenza infortuni, sono riusciti a tenere il risultato in bilico fino al 77esimo quando un erro ... msn.com Ultim'ora Lookman al Napoli, clamoroso Aurelio De Laurentiis - facebook.com facebook #Criscitiello attacca: “C’è un altro grande fallimento del #Napoli! Clamoroso che scoprano…” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.