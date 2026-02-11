Mercato Milan retroscena Mateta | Tare decisivo nello stop all’affare! Ecco cosa è successo

Il mercato del Milan si è concluso senza l’acquisto di Mateta, e ora emergono dettagli sul motivo. Secondo quanto si apprende, Tare, dirigente della Lazio, avrebbe avuto un ruolo decisivo nello stop all’affare. La trattativa sembrava ormai avviata, ma poi qualcosa è cambiato all’ultimo momento. Alla fine, il Milan ha deciso di non investire oltre 35 milioni di euro, evitandosi un acquisto oneroso.

