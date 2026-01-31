La Camera dei deputati ha annunciato una serie di eventi per celebrare gli 80 anni dall’elezione dell’Assemblea Costituente. Le iniziative inizieranno il 12 febbraio con seminari dedicati alle culture politiche di quel periodo. La data segna un momento importante, e le attività vogliono ricordare quel passaggio fondamentale nella storia italiana.

ROMA – Partono il 12 febbraio le iniziative promosse dalla Camera dei deputati per l’80esimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. Tra gli eventi in programma è previsto un ciclo di seminari sulle culture politiche protagoniste del confronto costituente. L’appuntamento introduttivo del calendario di incontri è previsto alle 11, del 12 febbraio, in Sala della Lupa e sarà dedicato alla nascita della Repubblica nei lavori della Costituente. Il Presidente della Camera Lorenzo Fontana interverrà in apertura, quindi i contributi di Luciano Violante e Gaetano Quagliariello in dialogo con Flavia Perina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 80 anni Costituente, eventi al via dal 12 febbraio. Si parte con il ciclo di seminari sulle culture politiche

