80 anni Costituente seminari al via da giovedì 12 febbraio

Domani, 12 febbraio, a Roma iniziano le celebrazioni per l’80esimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. La Camera dei deputati organizza seminari e incontri per ricordare quel momento storico, con partecipanti che si riuniscono per riflettere sulla nascita della Repubblica. Le iniziative dureranno tutta la settimana e coinvolgeranno studiosi, politici e cittadini interessati.

ROMA – Partono domani, il 12 febbraio, le iniziative promosse dalla Camera dei deputati per l’80esimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. Tra gli eventi in programma, un ciclo di seminari sulle culture politiche protagoniste del confronto costituente. L’appuntamento introduttivo è previsto alle 11 di giovedì 12 febbraio in Sala della Lupa e sarà dedicato alla nascita della Repubblica nei lavori della Costituente. Il Presidente della Camera Lorenzo Fontana interverrà in apertura, quindi i contributi di Luciano Violante e Gaetano Quagliariello in dialogo con Flavia Perina. I seminari proseguiranno il 19 febbraio in Sala della Regina (al centro la cultura cattolica), il 26 marzo in Sala della Lupa (sulla cultura comunista), il 16 aprile in Sala della Regina (cultura socialista), l’8 ottobre in Sala della Regina (cultura democratica – azionista), il 29 ottobre in Sala della Regina (cultura liberale) e il 18 novembre, sempre in Sala della Regina (cultura conservatrice). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - 80 anni Costituente, seminari al via da giovedì 12 febbraio Approfondimenti su Costituente 80anni 80 anni Costituente, eventi al via dal 12 febbraio. Si parte con il ciclo di seminari sulle culture politiche La Camera dei deputati ha annunciato una serie di eventi per celebrare gli 80 anni dall’elezione dell’Assemblea Costituente. La Costituente compie 80 anni. E li porta male Quest’anno ricorrono gli ottant’anni dalle prime elezioni a suffragio universale in Italia, svoltesi il 2 giugno 1946. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Costituente 80anni Argomenti discussi: 80 anni dalla Costituente: alla Camera un ciclo di seminari sulle culture politiche; 80 anni Costituente, seminari al via da giovedì 12 febbraio - La nascita della Repubblica nei lavori dell’Assemblea costituente - Introduce Fontana - Alle 11 diretta webtv con lis; Camera: dal 12 febbraio via agli eventi per '80 anni Costituente'; La Repubblica Italiana compie 80 anni, al via un ciclo di seminari alla Camera: primo appuntamento 12 febbraio. La Repubblica Italiana compie 80 anni, al via un ciclo di seminari alla Camera: primo appuntamento 12 febbraioIn occasione dell’ottantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente, la Camera dei deputati promuove un ricco calendario di iniziative che prenderà il via il prossimo 12 febbraio.Il pr ... tecnicadellascuola.it ITALIANI.ITALIANI ALL'ESTERO - 80 ANNI DALL'ELEZIONE DELLA COSTITUENTE - DAL 12 FEBBRAIO SEMINARI ON LINE SULLE CULTURE POLITICHE PROMOSSI DALLA CAMERA DEI DEPUTATIPartono il 12 febbraio le iniziative promosse dalla Camera dei deputati per l'80esimo anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Tra gli eventi in programma è previsto un ciclo di seminari ... italiannetwork.it Fondazione Pirelli e Isec, Cinema e Storia per celebrare gli 80anni della Costituente Dal 23 febbraio la 14esima edizione, formazione gratuita per i docenti (ANSA) - L'Italia si prepara a celebrare gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, del Referendum istituzio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.