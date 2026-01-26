Ranucci e Report annullata la sanzione del Garante sul caso Sangiuliano | Legittimo trasmettere l’audio tra l’ex ministro e la moglie

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150.000 euro inflitta alla Rai dal Garante della Privacy, riguardante la trasmissione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini. La decisione riconosce la liceità della diffusione dell’audio da parte di Report, evidenziando un approfondimento sulla legittimità di tale operato nel rispetto delle normative sulla privacy.

Roma – Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. "Secondo il Tribunale di Roma – spiega il giornalista Sigfrido Ranucci sui social - era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma". La lite al telefono tra Sangiuliano e la moglie, la registrazione di Boccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante della Privacy alla Rai, relativa alla diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, giudicandola legittima.

