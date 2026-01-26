Ranucci e Report esultano l' audio di Sangiuliano era legittimo | tolta sanzione da 150 mila euro del Garante

Il Tribunale di Roma ha stabilito che la diffusione dell’audio tra Sangiuliano e la moglie, considerata di interesse pubblico, è stata legittima. Di conseguenza, è stata annullata la sanzione di 150 mila euro inflitta dal Garante. La decisione rappresenta un importante chiarimento sulla tutela dell’informazione e sulla libertà di cronaca. Ranucci e Report esprimono soddisfazione per questa pronuncia giudiziaria.

Una vittoria per Sigfrido Ranucci: il Tribunale di Roma ha annullato la multa di 150mila euro inflitta dal Garante della Privacy alla Rai per la trasmissione, da parte di Report, di un audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie. La corte ha ritenuto la diffusione legittima e di interesse pubblico, evidenziando errori procedurali dell’Autorità. Caso Sangiuliano, il post di Ranucci Cosa conteneva l’audio Il ricorso di Report contro il Garante L'inchiesta giornalistica sul Garante Caso Sangiuliano, il post di Ranucci La multa da 150mila euro a Report è quindi da annullare. Il Tribunale di Roma si è espresso in questo modo sulla sanzione che il Garante per la protezione dei dati personali aveva inflitto alla Rai. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai.

