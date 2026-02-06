Matteo Renzi | Se la destra si divide la vittoria della sinistra è probabile

Matteo Renzi vede nell’addio di Roberto Vannacci alla Lega un segnale importante per il centrodestra. Secondo l’ex premier, questa uscita apre una frattura che potrebbe indebolire la coalizione di destra e favorire la sinistra nelle prossime elezioni. Renzi non nasconde il suo ottimismo: se la destra si divide, la vittoria della sinistra diventa più probabile.

Per Matteo Renzi, l’addio di Roberto Vannacci alla Lega rappresenta molto più di una semplice rottura personale: è «la prima crepa nel centrodestra ». Finora, osserva il senatore di Italia Viva, la coalizione guidata da Giorgia Meloni era apparsa compatta, mentre l’opposizione faticava a trovare unità. Ora lo scenario cambia e, con le elezioni all’orizzonte, la tenuta della maggioranza inizia a vacillare. Secondo Renzi, la vera domanda che gli elettori si porranno tra un anno sarà concreta: dopo cinque anni di governo Meloni, stipendi, sicurezza e sanità pubblica sono migliorati o peggiorati? «Io credo che la maggioranza degli italiani non sarà contenta», afferma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

