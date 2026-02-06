Matteo Renzi | Se la destra si divide la vittoria della sinistra è probabile
Matteo Renzi vede nell’addio di Roberto Vannacci alla Lega un segnale importante per il centrodestra. Secondo l’ex premier, questa uscita apre una frattura che potrebbe indebolire la coalizione di destra e favorire la sinistra nelle prossime elezioni. Renzi non nasconde il suo ottimismo: se la destra si divide, la vittoria della sinistra diventa più probabile.
Per Matteo Renzi, l’addio di Roberto Vannacci alla Lega rappresenta molto più di una semplice rottura personale: è «la prima crepa nel centrodestra ». Finora, osserva il senatore di Italia Viva, la coalizione guidata da Giorgia Meloni era apparsa compatta, mentre l’opposizione faticava a trovare unità. Ora lo scenario cambia e, con le elezioni all’orizzonte, la tenuta della maggioranza inizia a vacillare. Secondo Renzi, la vera domanda che gli elettori si porranno tra un anno sarà concreta: dopo cinque anni di governo Meloni, stipendi, sicurezza e sanità pubblica sono migliorati o peggiorati? «Io credo che la maggioranza degli italiani non sarà contenta», afferma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondimenti su Roberto Vannacci Lega
Massimo Giannini, la sinistra divide gli intellettuali di destra in buoni e cattivi
Massimo Giannini analizza come, spesso, la sinistra utilizzi la strategia di dividere gli intellettuali di destra, distinguendoli tra buoni e cattivi.
"Se l'avessi data a destra e sinistra": un'ex Letterina si difende dalle accuse di Corona
Ludmilla Radchenko si difende dalle accuse di Fabrizio Corona e chiarisce la sua versione dei fatti.
Ultime notizie su Roberto Vannacci Lega
Argomenti discussi: Renzi: La scissione di Vannacci farà molto male a Meloni. Per la sinistra è un assist, ma ora diamoci una mossa; Renzi: Sprecano miliardi e se ne fregano della Sicilia, il governo peggio di Harry; Matteo Renzi: Vannacci punta ai delusi a destra. Se loro si dividono la nostra vittoria è probabile; Renzi: Il modello di Vannacci è Farage, può essere decisivo al voto.
Matteo Renzi: Se la destra si divide, la vittoria della sinistra è probabilePer Matteo Renzi, l’addio di Roberto Vannacci alla Lega rappresenta molto più di una semplice rottura personale: è «la prima crepa nel centrodestra». Finora, ... thesocialpost.it
Renzi: L’addio di Vannacci è la prima crepa nel centrodestraMatteo Renzi commenta l’uscita di Roberto Vannacci dal perimetro del centrodestra e parla di «prima crepa» nella coalizione di governo. Secondo il leader di Italia Viva, la frammentazione a destra e i ... corrieretneo.it
Matteo Renzi facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.