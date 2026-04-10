Hyundai allarme batterie | 100.000 auto a rischio incendio

Hyundai ha avvisato circa 5.000 proprietari di auto in Australia di un rischio di incendio legato a un difetto nel software di gestione delle batterie. La casa automobilistica ha deciso di richiamare più di 100.000 veicoli in tutto il mondo a causa di questo problema. La comunicazione riguarda modelli prodotti in diversi mercati e si inserisce in una più ampia iniziativa di sicurezza. La notifica è stata inviata questa settimana ai clienti interessati.

Un difetto nel software di gestione delle batterie ha spinto Hyundai a convocare quasi 5.000 automobilisti in Australia questo venerdì, inserendo il richiamo in un piano globale che coinvolge oltre 100.000 veicoli. La problematica tecnica riguarda la possibilità di cortocircuiti elettrici durante le fasi di ricarica o mentre i mezzi restano parcheggiati, con il rischio concreto di incendi che potrebbero mettere in pericolo gli occupanti, gli altri utenti della strada e i passanti. Il provvedimento del dipartimento federale dei trasporti australiani identifica con precisione i modelli interessati: sono infatti 3.478 le Hyundai Kona EV prodotte tra il 2018 e il 2023 e 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hyundai, allarme batterie: 100.000 auto a rischio incendio Auto elettriche, BYD aumenta la garanzia delle sue batterie a 8 anni o 250.000 kmRoma, 19 gennaio 2026 - Buone notizie per i possessori di auto BYD, l'azienda cinese ha aumentato la garanzia delle Blade Battery a otto anni o 250. Hyundai & Changan: batterie litio-lega, +650 Wh/kgHyundai e Changan Accelerano sull’Innovazione: Le Batterie al Litio-Lega Pronte a Rivoluzionare l’Elettromobilità La corsa all’innovazione nel... Hyundai avvia segretamente la produzione di batterie EVHyundai si lancia nella produzione autonoma di batterie per auto elettriche, segnando un cambio di strategia per il colosso sudcoreano. La decisione arriva in un momento cruciale per il mercato dei ... tomshw.it Hyundai ha sviluppato un sistema per spegnere gli incendi nelle batterieI roghi che colpiscono le batterie delle auto elettriche rappresentano una delle principali preoccupazioni sia per i costruttori che per i consumatori. Una soluzione innovativa arriva ora dalla Corea ... tomshw.it