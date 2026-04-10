Regione Marche e Africa l' export tra presente e futuro discussi al Forum
Al Forum dedicato alle relazioni tra le Marche e l'Africa, si è parlato di come rafforzare i rapporti commerciali e industriali tra le due aree. Sono stati affrontati temi legati alle opportunità di investimento, all'integrazione delle filiere produttive e alla cooperazione tra le imprese. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, che hanno discusso delle possibilità di sviluppo future.
ANCONA – Rafforzare i rapporti economici e industriali tra le Marche e il Nord Africa, valorizzando opportunità di investimento, integrazione delle filiere produttive e cooperazione tra imprese. È questo l’obiettivo al centro del Forum economico Marche–Nord Africa, svoltosi ad Ancona, a Palazzo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Forum economico tra Marche e Nord Africa, 'vogliamo aprirci a questa realtà'Marche e Nord Africa, verso nuove intese commerciali. Si è svolto ad Ancona, a Palazzo Li Madou, il Forum economico Marche-Nord Africa, promosso dalla Regione per rafforzare i rapporti produttivi con ... ansa.it
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