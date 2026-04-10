Regione Marche e Africa l' export tra presente e futuro discussi al Forum

Al Forum dedicato alle relazioni tra le Marche e l'Africa, si è parlato di come rafforzare i rapporti commerciali e industriali tra le due aree. Sono stati affrontati temi legati alle opportunità di investimento, all'integrazione delle filiere produttive e alla cooperazione tra le imprese. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, che hanno discusso delle possibilità di sviluppo future.