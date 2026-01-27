Giunta Fico i primi provvedimenti | salario minimo sanità e conti regionali

La prima seduta della Giunta regionale della Campania, tenutasi a Palazzo Santa Lucia, ha segnato l'inizio dell’attività amministrativa sotto la guida di Fico. Tra i punti all’ordine del giorno, si sono discussi temi quali salario minimo, sanità e conti regionali, segnando un primo passo verso le future politiche della regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, la prima seduta della Giunta regionale della Campania. Nel corso della riunione sono stati esaminati e approvati diversi provvedimenti che segnano l’avvio dell’attività dell’esecutivo. Retribuzione oraria minima: approvato il disegno di legge La Giunta ha licenziato il disegno di legge che introduce un criterio premiale nelle procedure di gara della Regione, delle ASL, degli enti strumentali e delle società controllate. Il provvedimento prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo agli operatori economici che si impegnano ad applicare una retribuzione oraria minima non inferiore a 9 euro lordi, soglia individuata dall’ISTAT come linea di demarcazione tra lavoro dignitoso e povertà lavorativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Regione Campania, nella prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico, ha approvato delibere riguardanti il salario minimo negli appalti regionali e il dimensionamento scolastico.

La Giunta della Regione Campania, presieduta da Fico, ha approvato un disegno di legge riguardante il salario minimo negli appalti pubblici.

Argomenti discussi: Il primo provvedimento della Giunta Fico è un ddl sul salario minimo; Campania, Fico Ddl sul salario minimo primo provvedimento approvato da Giunta; Regione, i primi provvedimenti della Giunta Fico: bando per il nuovo direttore del Ruggi; Regione Campania, quali sono i primi provvedimenti approvati dalla Giunta Fico.

