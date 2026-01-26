Regione i primi provvedimenti della Giunta Fico | bando per il nuovo direttore del Ruggi

La regione Campania ha annunciato i primi provvedimenti della Giunta Fico, tra cui il Bando per la selezione del nuovo direttore del Ruggi. Inoltre, Roberto Fico, presidente della Giunta regionale, ha nominato Domenico De Falco come Vicario del Capo di Gabinetto. Queste decisioni segnano un passo importante nell’organizzazione amministrativa e gestionale della regione.

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha nominato come Vicario del Capo di Gabinetto Domenico De Falco. Magistrato amministrativo, già avvocato della Banca d'Italia e con pregresse esperienze presso la Banca Centrale Europea. Maurizio Fumo è il nuovo consigliere per la.

