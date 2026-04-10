Regione che cambia e cresce | Uniti dal legame con il territorio

La Sicilia del vino torna a Verona, portando con sé le sue produzioni e tradizioni. La regione si presenta ancora una volta come protagonista della manifestazione, con l’obiettivo di mostrare le proprie aziende e i prodotti locali. Questa edizione vede la partecipazione di numerosi espositori siciliani pronti a presentare le loro bottiglie e le innovazioni nel settore vinicolo. La presenza della regione si conferma come un momento di confronto e valorizzazione del patrimonio enologico locale.

La Sicilia del vino torna a Verona, e lo fa da protagonista. Assovini Sicilia conferma la propria partecipazione con una collettiva di oltre quaranta aziende all’interno del Padiglione 2, interamente dedicato all’isola, e con uno stand istituzionale, il D40, progettato come punto di incontro per operatori, stampa e buyer. L’isola in movimento - così come l’ha definita la presidente di Assovini Sicilia, Mariangela Cambria - presenterà una fotografia aggiornata del proprio comparto vitivinicolo portando in fiera il suo mosaico di territori, stili e approcci diversissimi, sì, ma uniti da una direzione comune che punta su sostenibilità, ricerca e valorizzazione dei vitigni autoctoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regione che cambia e cresce: "Uniti dal legame con il territorio" Leggi anche: Ivs rafforza il legame con le scuole e il territorio: il progetto con Majorana e Starline S.p.a. Investimenti, sostenibilità, legame con il territorio: il progetto per rilanciare Umbria FiereLo scopo è restituire al quartiere fieristico di Bastia Umbra un ruolo centrale nella crescita economia dell'intera regione Restituire al quartiere... Temi più discussi: Concorso di idee Green 5.0: La città che cambia – Anno Scolastico 2025/2026; Clima, rapporto ARPAS 2025: la Sardegna cambia volto, temperature sempre sopra la media, piogge più instabili e livello del mare in aumento; CULTURAFUTURA - Competenze, tecnologie e territorio per la cultura che cambia; Notizie tematiche - Pasqua, tempo di uova: sotto la sabbia quelle di Caretta caretta. Esenzione ticket sanitario 2026 | Come cambia Regione per RegioneL'esenzione del ticket sanitario 2026 prevede requisiti standard ma cambia le modalità di richiesta da Regione a Regione. Anche nel 2026 per poter beneficiare dell’esenzione del ticket sanitario è ... ilsussidiario.net Regione Campania, cambia il tavolo Welfare: non solo politici e tecnici, anche esperti del settoreCambia il tavolo Politiche sociali in Regione Campania: la Giunta regionale della Campania guidata da Roberto Fico rimette mano alle riunioni per la Valutazione e la Promozione delle Politiche Sociali ... fanpage.it La Regione stanzia 4,5 milioni per abbattere le barriere, ma i fondi non arrivano ai Comuni CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Regione Liguria, via libera dalla giunta a un milione al Teatro Carlo Felice x.com