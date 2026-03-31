La Campania resta indietro per gli ospedali e le case di comunità

In Campania, sono attualmente attivi 39 delle 168 case di comunità previste, mentre un solo ospedale di comunità su 51 ha almeno un servizio funzionante. La maggior parte delle strutture programmate non è ancora operativa, lasciando molte aree senza servizi sanitari adeguati. I dati indicano un avanzamento limitato rispetto agli obiettivi stabiliti nel piano di sviluppo delle strutture sanitarie territoriali.

In Campania solo 39 case della comunità delle 168 programmate hanno almeno un servizio dichiarato attivo, mentre un solo ospedale di comunità su 51 presenta almeno un servizio attivo. Sono i dati relativi alla riforma dell’assistenza territoriale forniti dall’osservatorio Gimbe sul servizio sanitario nazionale. Come spiega Gimbe in una nota, uno dei pilastri del Pnrr Missione Salute "per avvicinare la sanità ai cittadini, è ancora ben lontana dall’essere realmente operativa". Secondo questo rapporto, al 31 dicembre 2025 "solo 66 case della comunità (pari al 3,9% del totale previsto) risultano pienamente funzionanti e solo 163 ospedali di comunità (pari al 27,4%) hanno attivato almeno un servizio, ma nessuno risulta pienamente funzionante". 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati L'allarme di Mcl per la sanità nel caos: pronto Soccorso vuoti, ospedali in affanno e le Case di comunità fermeIl Movimento Cristiano Lavoratori denuncia le criticità del sistema sanitario cittadino. Regione: al via l'organizzazione della Consulta per la Mobilità, ok alle regole per Case e Ospedali di ComunitàOggi pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Contenuti e approfondimenti su Campania resta Discussioni sull' argomento Campania, Fico Su sanità gran lavoro Giunta precedente, noi fatto ultimo metro; Marche sopra la media nazionale: Pesaro guida la partecipazione, Fermo resta indietro; Comuni Montani Campania, cambia la mappa ma la frattura resta; Mercato auto Ue, Italia guida la ripresa ma resta indietro nell'elettrico. La primavera resta in disparte, come sospesa, mentre in #Campania torna a farsi sentire il respiro freddo dell’inverno. Nella notte, il #Vesuvio è stato avvolto da una nevicata intensa, ridisegnando di bianco il profilo del vulcano. Piogge e grandinate intense ha - facebook.com facebook