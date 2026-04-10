Reggio stop alle multe automatiche | vince la legalità sui rifiuti

A Reggio Calabria, le multe automatiche per i rifiuti sono state sospese dopo che il comando della Polizia Municipale ha deciso di fermare le procedure. La decisione arriva in seguito alle richieste dei sindacati, che avevano sollevato questioni riguardanti il sistema di controllo e le sanzioni. La misura riguarda tutte le multe emesse con strumenti di rilevamento automatico e si applica a partire dalla data odierna.

La gestione del controllo urbano a Reggio Calabria ha vissuto un punto di svolta decisivo dopo che le istanze sollevate dai sindacati sono state ufficialmente accolte dal comando della Polizia Municipale. Il nodo centrale della controversia riguardava un ordine di servizio emesso lo scorso febbraio dal dirigente del corpo, il quale prevedeva l’applicazione di sanzioni per il mancato rispetto delle norme sui rifiuti urbani anche in assenza dell’identificazione certa del responsabile dell’infrazione. Il provvedimento contestato metteva in discussione la possibilità di colpire i proprietari o i conduttori degli immobili in modo automatico, basandosi su una presunzione di responsabilità che non prevedeva il nesso di causalità tra il comportamento e il soggetto specifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, stop alle multe automatiche: vince la legalità sui rifiuti Autovelox SafeDrive, no del ministero dell'Interno alle multe automatiche per cinture e telefono alla guidaSi tratta di un sistema di monitoraggio stradale di nuova generazione che si serve dell'intelligenza artificiale: può essere impiegato come supporto... Autovelox Safedrive, niente multe automatiche per cinture e telefono alla guidaL’autovelox Safedrive non può operare in autonomia, almeno non per irrogare sanzioni nei confronti di chi circola senza indossare le cinture di...