Visita istituzionale ai Musei Civici di Pizzo | tappa a Piedigrotta e al Castello Aragonese per Orrico e Colucci

Oggi i Musei Civici di Pizzo hanno ricevuto la visita di due parlamentari, Annalaura Orrico, già Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, e Alfonso Colucci. La delegazione ha visitato le aree di Piedigrotta e del Castello Aragonese, incontrando il personale e osservando le strutture museali. La visita è avvenuta in una giornata dedicata all’attenzione istituzionale verso il patrimonio culturale locale.

Giornata di attenzione istituzionale per i Musei Civici di Pizzo, che hanno accolto la visita dei parlamentari Annalaura Orrico, già Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, e Alfonso Colucci. Ad accogliere i parlamentari la Direttrice dei Musei Civici, Mariangela Preta, il sindaco Sergio Pititto e il presidente del Consiglio comunale con delega ai Musei, Gioacchino Puglisi. Durante il percorso di visita, l'attenzione si è concentrata non solo sulla bellezza architettonica e artistica dei siti, ma anche sugli interventi di tutela e valorizzazione in corso, oltre che sulle prospettive di sviluppo e promozione del sistema museale cittadino.