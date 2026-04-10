Reggio Calabria | Lamberti dice no al centrodestra per non tradire
A Reggio Calabria, la corsa per la guida del Comune si fa più complessa. Il candidato del Polo Civico, Eduardo Lamberti Castronuovo, ha infatti espresso chiaramente la sua volontà di non aderire alla proposta di convergenza avanzata da un suo rivale politico. La sua decisione si concentra sulla volontà di mantenere una posizione autonoma rispetto alle pressioni del centrodestra. La discussione interna al panorama politico locale si fa sempre più frenetica.
La corsa per la guida del Comune di Reggio Calabria vive un momento di intensa riflessione strategica, con il candidato del Polo Civico, Eduardo Lamberti Castronuovo, che ha messo in chiaro la propria posizione rispetto alla proposta di convergenza avanzata da Francesco Cannizzaro. Mentre le consultazioni per le elezioni comunali entrano nel vivo, l’apertura del candidato del centrodestra mira a creare una coalizione capace di sconfiggere il centrosinistra, ma si scontra con la volontà di mantenere un’identità politica distinta rappresenta l’alternativa civica. L’equilibrio tra alleanza strategica e autonomia identitaria. Il dialogo tra le... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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