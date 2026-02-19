Torna il maltempo a Reggio Calabria con temporali e forti venti | è di nuovo allerta gialla

A Reggio Calabria, il maltempo torna a causa di una saccatura atlantica che porta temporali e venti intensi. La perturbazione provoca piogge abbondanti e raffiche di vento che colpiscono soprattutto le zone tirreniche. Le previsioni indicano che le condizioni meteo resteranno instabili nelle prossime ore, con un aumento dell’allerta gialla. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto per chi si sposta lungo le aree più a rischio. La situazione potrebbe persistere fino a domani, portando disagi alla viabilità e alle attività all’aperto.

La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali per la giornata di venerdì 20 febbraio Il dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Sono altresì previsti venti da forte a burrasca dai quadranti occidentali, specie sui settori montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte".🔗 Leggi su Reggiotoday.it

