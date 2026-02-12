Forte maltempo ancora scuole chiuse a Reggio Calabria | il Comune invita alla massima prudenza

Il maltempo continua a colpire Reggio Calabria, con le scuole ancora chiuse anche venerdì 13 febbraio. La pioggia abbondante e il vento forte hanno reso impossibile garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha firmato un’ordinanza per mantenere le scuole chiuse anche in questa giornata, invitando cittadini e famiglie a usare massima prudenza. Le condizioni meteo restano instabili e si aspettano ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Il sindaco facente funzione Domenico Battaglia ha disposto per il secondo giorno consecutivo la sospensione delle lezioni per tutti gli istituti e i nidi d’infanzia a causa del rischio idrogeologico e dei forti venti Scuole chiuse anche domani, venerdì 13 febbraio a Reggio Calabria. Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni, ha disposto per il secondo giorno consecutivo, con ordinanza sindacale n. 28 del 12 febbraio, la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e per i servizi educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia), in seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche e dopo il nuovo avviso di allerta arancione, diramato dalla Protezione civile regionale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il maltempo si intensifica su Reggio Calabria e le zone vicine.

A Reggio Calabria prosegue l'allerta rossa a causa del maltempo, con scuole chiuse anche domani, mercoledì 21 gennaio.

