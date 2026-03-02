Reggia di Caserta associazioni contro l’abbattimento dei 750 lecci

Associazioni e comitati ambientalisti si oppongono all’abbattimento di 750 lecci previsto lungo la Via dell’Acqua nel Parco Reale della Reggia di Caserta. La decisione di rimuovere gli alberi ha suscitato proteste da parte di gruppi che chiedono di preservare gli alberi e di evitare il loro taglio. La questione riguarda il progetto di intervento nel parco storico.

Mobilitazione nel Parco Reale per la tutela della Via dell’Acqua: “Patrimonio identitario e biodiversità da salvaguardare” Associazioni e comitati ambientalisti uniti contro il previsto abbattimento di 750 lecci lungo la Via dell’Acqua del Parco Reale della Reggia di Caserta. La riunione, svoltasi per la terza volta all’interno del complesso museale, è stata promossa dalla LIPU, da L'Altritalia Ambiente e da oltre trenta sigle tra associazioni e comitati, locali e nazionali, con l’obiettivo di manifestare una ferma opposizione all’intervento annunciato. Secondo i promotori dell’iniziativa, un ecosistema rappresenta una rete complessa e interconnessa di relazioni tra suolo, apparati radicali, insetti, microrganismi, avifauna e piccoli mammiferi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Protesta alla Reggia, il deputato Borrelli e gli attivisti contro l'abbattimento dei lecci: "Incomprensibile"

La battaglia dei lecci nella Reggia di CasertaLa polemica Secondo una contestata perizia 697 alberi della dimora storica sono da abbattere perché malati.

Aggiornamenti e notizie su Reggia di Caserta.

Temi più discussi: Reggia di Caserta, associazioni chiedono tutela del Parco Reale durante la nidificazione; Ritratti, abiti favolosi e gioielli in mostra nella Reggia di Caserta; Nella Reggia di Caserta un nuovo progetto sul cibo a km zero: diventiamo un museo produttivo; Turismo, effetto Reggia: nel centro storico locali e bar affollati.

Reggia di Caserta, fronte comune contro taglio di 750 lecciCaserta – Oltre trenta sigle tra associazioni e comitati ambientalisti, locali e nazionali, si compattano per dire no all’abbattimento di 750 lecci lungo la ... pupia.tv

Reggia di Caserta, associazioni e comitati contro l’abbattimento dei 750 lecci della Via dell’AcquaScopri tutti i dettagli riguardo Reggia di Caserta, associazioni e comitati contro l’abbattimento dei 750 lecci della Via dell’Acqua . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

Spett.le Direzione della Reggia di Caserta c.a. Direttore Generale – Arch. Tiziana Maffei Spett.le Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Caserta e Benevento c.a. So - facebook.com facebook

Reggia di Caserta (@reggiadicaserta) / Posts / X x.com