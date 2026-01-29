la battaglia dei lecci nella reggia di caserta

La Reggia di Caserta si trova al centro di una disputa tra chi vuole preservare i lecci storici e chi propone interventi per la loro tutela. I doppi filari di lecci lungo il viale principale, voluti da Luigi Vanvitelli, sono al centro di un dibattito acceso. Alcuni esperti chiedono interventi immediati per salvare gli alberi, mentre altri temono che le soluzioni adottate possano danneggiarli. La questione divide gli appassionati di storia e natura, mentre i lavori per ristrutturare il parco continuano senza sosta

La polemica Secondo una contestata perizia 697 alberi della dimora storica sono da abbattere perché malati. Il no di esperti e associazioni La polemica Secondo una contestata perizia 697 alberi della dimora storica sono da abbattere perché malati. Il no di esperti e associazioni Luigi Vanvitelli non poteva immaginare l’attrito in corso sui doppi filari di lecci che aveva voluto ai lati del viale centrale del parco della Reggia di Caserta alla sua costruzione, nel XVIII Secolo, e che oggi rischiano di essere completamente sostituiti. 691, per l’esattezza, dei 750 iniziali, che l’architetto aveva inserito lungo la Via d’acqua per restituire «l’illusione di uno spazio infinito come immagine del potere monarchico» dei suoi committenti, i Borbone. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

