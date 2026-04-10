Dopo il risultato del referendum sulla separazione delle carriere, la Camera Penale del Piemonte Occidentale Vittorio Chiusano ha accusato la magistratura di aver distorto l’informazione, sostenendo che questa condizione abbia influenzato il voto dei cittadini. La denuncia si inserisce in un contesto di tensione tra penalisti e giudici, con la Camera Penale che ha deciso di intervenire pubblicamente per evidenziare le proprie accuse.

La Camera Penale del Piemonte Occidentale Vittorio Chiusano ha lanciato un attacco frontale contro la magistratura subito dopo l’esito del referendum sulla separazione delle carriere, denunciando una distorsione dell’informazione che ha condizionato il voto dei cittadini. Nonostante la vittoria del No nelle urne, i penalisti torinesi intendono mantenere alta la pressione politica e professionale per contrastare quella che definiscono una pericolosa sovrapposizione tra funzioni accusatorie e giudicanti. Il clima nel Distretto di Torino si è trasformato immediatamente in un terreno di scontro ideologico dopo lo spoglio dei voti. La nota pubblicata dalla Camera Penale Vittorio Chiusano non si limita a prendere atto della sconfitta referendaria, ma punta il dito contro le dinamiche che hanno caratterizzato la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum carriere: i penalisti piemontesi sfidano la magistratura

Referendum e Magistratura, gli ultimi appelli dei penalisti irpiniTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta presso la Sala Blu del Carcere Borbonico “C.

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Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA

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