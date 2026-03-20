La truffa delle carriere separate e i rischi per l’indipendenza della magistratura | tutti i motivi per votare No al referendum sulla riforma Nordio

Da ilfattoquotidiano.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica e lunedì si svolge il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura approvata dal Parlamento e firmata dal ministro della Giustizia e dalla premier. La riforma introduce modifiche alle carriere dei magistrati e riguarda diversi aspetti dell’ordinamento giudiziario. Alla consultazione partecipano gli elettori chiamati a esprimersi su questa proposta di modifica costituzionale.

Domenica e lunedì si vota per il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, approvata dal Parlamento e firmata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dalla premier Giorgia Meloni. In un altro articolo abbiamo passato in rassegna i contenuti della legge voluta dal centrodestra. Qui invece trovate, spiegate dal nostro punto di vista, tutte le ragioni di merito, di metodo e di contesto ( riassunte in questo volantino da 15 punti da scaricare e stampare ) per bocciare nelle urne un disegno che indebolisce la magistratura a vantaggio della politica, e quindi utile al potere ma non ai cittadini. La truffa della separazione. Iniziamo col dire che la separazione delle carriere è un falso problema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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