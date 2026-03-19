Referendum e Magistratura gli ultimi appelli dei penalisti irpini

Un incontro si è tenuto presso la Sala Blu del Carcere Borbonico “C. De Mita” di Avellino, dedicato alla riforma costituzionale della magistratura e al referendum sulla separazione delle carriere. All’evento hanno partecipato penalisti irpini, che hanno discusso di uno dei temi più dibattuti nel panorama istituzionale italiano. La discussione si è concentrata sugli aspetti legati alla trasformazione del sistema giudiziario e alle implicazioni del voto referendario.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta presso la Sala Blu del Carcere Borbonico “C. De Mita” di Avellino un nuov incontro dedicato alla ri forma costituzionale della magistratura e al referendum sulla separazione delle carriere, uno dei temi più discussi nel panorama istituzionale italiano. L’iniziativa è stata promossa da T empi Nuovi Popolari Uniti Avellino, dalla Camera Penale Irpina e dal Comitato Irpino per il Sì, con il patrocinio della Provincia di Avellino. A introdurre e moderare il dibattito è stato l’avvocato Amerigo Festa. I saluti istituzionali sono stati affidati all’avvocato Gaetano Aufiero, all’avvocato Giuseppe Vetrano e al dottor Bruno Gambardella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum e Magistratura, gli ultimi appelli dei penalisti irpini Articoli correlati Referendum, avvocati penalisti irpini protagonisti a RomaROMA - Anche la Camera Penale Irpina ha partecipato con una delegazione di rappresentanti alla mobilitazione organizzata dall'Unione delle Camere... Referendum, perchè Sì o No: confronto con gli Avvocati irpiniL’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell’importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica Tutto quello che riguarda Referendum e Magistratura gli ultimi... Temi più discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum: votare NO per difendere la giustizia. Referendum giustizia, urne aperte domenica 22 e lunedì 23 marzo: guida al votoGli italiani chiamati a esprimersi sul quesito costituzionale confermativo che interviene sull’ordinamento della magistratura e introduce la separazione delle ... repubblica.it La spiegazione semplice del referendum sulla Giustizia 2026: cosa succede se vince il Sì (o se passa il No)Gli italiani sono chiamati alle urne il 22 e 23 marzo per esprimersi su una materia estremamente complessa e tecnica: ecco una spiegazione per punti di cosa propone il governo e delle posizioni di chi ... msn.com Ad Angera confronto pubblico sul referendum giustizia: sala consiliare gremita per il dibattito #referendum - facebook.com facebook Il Consiglio nazionale forense non prende posizione ufficiale sul referendum giustizia, ma i consiglieri sono favorevoli alla riforma: “Troppi processi inutili, sistema squilibrato" #EuropeNews x.com