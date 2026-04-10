Reddito di cittadinanza non comunica che il marito era in carcere | assolta

Una donna è stata assolta dall'accusa di aver omesso di comunicare all’Inps che il marito era stato in carcere per circa tre settimane al momento della richiesta del reddito di cittadinanza. La mancata comunicazione avrebbe dovuto comportare una riduzione dell'importo del beneficio, ma il procedimento si è concluso senza condanne. La vicenda riguarda la gestione della documentazione richiesta per l’accesso alle prestazioni assistenziali.

Una donna non aveva comunicato all’Inps, nel fare la domanda per il reddito di cittadinanza, che il marito era stato messo in carcere per circa tre settimane, ed era finita sotto processo in quanto l'omessa comunicazione di tale circostanza avrebbe dovuto portare alla riduzione dell'importo del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Assolta l’imputata accusata di indebita percezione del Reddito di CittadinanzaL’imputata accusata di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza è stata assolta dal Tribunale di Avellino.

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Savona, detenuto prende il Reddito di cittadinanza mentre è in carcere: il giudice gli dà ragioneUn detenuto ottiene 4mila euro con il Reddito di cittadinanza. È stato assolto perché aveva dichiarato la sua situazione e il giudice ha ritenuto l’indebita percezione come un errore del caf. fanpage.it

Detenuto assolto per il Reddito di cittadinanza preso in carcere: il giudice condanna il Caf, non luiUn detenuto percepiva il RdC pur essendo in carcere: assolto dal giudice di Savona. La colpa, per la sentenza, è del Caf che non ha controllato i documenti. blogsicilia.it

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