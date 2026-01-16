Assolta l’imputata accusata di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza

Il Tribunale di Avellino ha deciso di assolvere l’imputata dall’accusa di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. La sentenza ha riconosciuto l’assenza di colpevolezza, chiudendo così un procedimento giudiziario che aveva attirato l’attenzione sulla vicenda. La decisione si basa su approfondimenti giuridici e prove che hanno dimostrato l’estraneità dell’imputata rispetto alle accuse iniziali.

L’imputata accusata di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza è stata assolta dal Tribunale di Avellino. Secondo la sentenza, la donna non aveva consapevolezza delle quote societarie possedute e non aveva agito con l’intenzione di truffare lo Stato. La difesa ha dimostrato che l’imputata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

