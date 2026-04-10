Liste d’attesa | superato il 100 per cento del target sui richiami con tre mesi di anticipo

A due mesi dall'inizio dei piani sperimentali per ridurre le liste d’attesa, sono state contattate complessivamente 127.672 persone. Di queste, 115. sono state richiamate con tre mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti. Il numero totale di richiami ha superato il 100 per cento rispetto all’obiettivo stabilito, secondo i dati ufficiali diffusi recentemente.

A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127.672 le persone complessivamente contattate, 115.798 per visite ed esami e 11.874 per ricoveri ospedalieri. Pertanto, al 5 aprile è stato superato il target assegnato alle aziende in termini di recall. 🔗 Leggi su Brindisireport.it "Liste d'attesa sanità: raggiunto il 73 per cento del target con i 'richiami'"I dati in un lancio stampa dell'agenzia regionale: è il risultato raggiunto dal piano straordinario di recupero varato dalla Regione Puglia il 2... Incubo liste d’attesa: “Nessun posto per l’esame, richiami fra 3 mesi. A pagamento? Subito”Ancona, 20 febbraio 2026 – Era il 14 novembre scorso quando chiese, tramite sistema sanitario regionale, una prestazione semplice ma importante, una... This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum Temi più discussi: Sanità, liste d’attesa: urgenze ok, ritardi su visite ed esami programmati; Ulss 1 di Belluno: liste d’attesa in calo, appuntamenti diminuiti del 9%; A little burpee never killed nobody | Il mondo del fitness sta cambiando la socialità; Sanità lombarda, Trivelli tra i top manager. Liste d’attesa, superato il target sui richiami con tre mesi di anticipo: oltre 127mila contattiBARI - A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali per il recupero delle liste d’attesa, le strutture sanitarie hanno già superato l’obiettivo assegnato in materia di recall dei pazienti, raggiungend ... giornaledipuglia.com Piani di recupero delle liste d’attesa: superato il 100% del target sui richiami con tre mesi di anticipoA due mesi dall'avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d'attesa sono 127.672 le persone complessivamente contattate, 115.798 per visite ed esami ... corrieresalentino.it Campagna: Pierfrancesco D’Ambrosio verso la candidatura a sindaco. In arrivo una coalizione di 5 liste civiche. Corsa elettorale sempre più aperta con altri candidati in campo. Maria Vita Della Monica #SudTv #localevent #Campagna - facebook.com facebook Meloni e il discorso delle promesse mancate: il flop liste d'attesa, annunci bis su casa e sicurezza x.com