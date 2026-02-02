Calciomercato Bologna ufficiale l’arrivo in prestito di Joao Mario dalla Juve | la nota del club

Il Bologna ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Joao Mario in prestito dalla Juventus. L’operazione è stata confermata dal club e il giocatore si prepara a vestire la maglia rossoblù, lasciando i bianconeri dopo le trattative di mercato.

Mercato Juventus, ufficiale l’arrivo di Holm dal Bologna! Ecco il comunicato dei bianconeri Genoa, che colpo a centrocampo per il Grifone! Ufficiale l’arrivo di Doumbia, il comunicato dei rossoblù Romagnoli Lazio, parla Raiola: «Il giocatore ha capito che non c’è un futuro alla Lazio. Non c’è mai stata una proposta di rinnovo» Calciomercato Fiorentina, ufficiale l’arrivo dalla Juventus di Rugani! Ecco il comunicato ufficiale dei viola Mercato Juventus, ufficiale l’arrivo di Holm dal Bologna! Ecco il comunicato dei bianconeri Genoa, che colpo a centrocampo per il Grifone! Ufficiale l’arrivo di Doumbia, il comunicato dei rossoblù Calciomercato Fiorentina, ufficiale l’arrivo dalla Juventus di Rugani! Ecco il comunicato ufficiale dei viola Cremonese, è fatta per Morten Thorsby! Arriva l’ufficialità del club grigiorosso, il comunicato Infortunio Ter Stegen, piove (ancora) sul bagnato per il portiere tedesco! L’ultima diagnosi non lascia alcun dubbio Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida di Serie A: super Zielinski-Lautaro! Male Vardy Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, ufficiale l’arrivo in prestito di Joao Mario dalla Juve: la nota del club

Approfondimenti su Calciomercato Bologna

La Juventus ha preso Holm in prestito, mentre il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Joao Mario nello stesso modo.

Joao Mario lascia la Juventus e si trasferisce in prestito al Bologna fino a fine stagione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Calciomercato Bologna

Argomenti discussi: Mercato: Rugani verso la Fiorentina, Lookman all'Atletico Madrid. le notizie del giorno; Bologna, l'addio a sorpresa: Immobile lascia la serie A ed è a un passo dal Paris Fc; Calciomercato, le news del 30 gennaio; Immobile lascia il Bologna: l'attaccante approda al Paris FC.

Juventus, ufficiale l'acquisto di Holm dal BolognaEmil Holm e un nuovo giocatore della Juventus: il difensore classe 2000 arriva in prestito dal Bologna fino al 30 giugno 2026.Nato a Goteborg, Holm ... sportmediaset.mediaset.it

Ufficiali le mosse della Juventus: ecco Holm, João Mario in cambio al Bologna, Rugani alla FiorentinaCALCIOMERCATO - Ufficiale lo scambio Holm-João Mario, così come Rugani alla Fiorentina: la Juventus rimodella la propria rosa. eurosport.it

Quando mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato Juventus e Bologna chiudono una doppia operazione! Holm in bianconero, Joao Mario al Bologna - facebook.com facebook

Quando mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato Juventus e Bologna chiudono una doppia operazione! #Holm in bianconero, #JoaoMario al Bologna x.com