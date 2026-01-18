Calciomercato Hellas Verona ufficiale l’arrivo di Pol Lirola | arriva a parametro zero La nota del club

L’Hellas Verona ha annunciato l’ingaggio di Pol Lirola, arrivato a parametro zero dall’Olympique Marsiglia. Il club ha confermato ufficialmente l’acquisto del nuovo esterno, rafforzando la rosa per la stagione in corso. Questa operazione rappresenta un investimento mirato a migliorare le caratteristiche offensive e difensive della squadra, senza costi di trasferimento. La società ha reso noto il dettaglio dell’accordo attraverso un comunicato ufficiale.

