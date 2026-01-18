Calciomercato Hellas Verona ufficiale l’arrivo di Pol Lirola | arriva a parametro zero La nota del club
L’Hellas Verona ha annunciato l’ingaggio di Pol Lirola, arrivato a parametro zero dall’Olympique Marsiglia. Il club ha confermato ufficialmente l’acquisto del nuovo esterno, rafforzando la rosa per la stagione in corso. Questa operazione rappresenta un investimento mirato a migliorare le caratteristiche offensive e difensive della squadra, senza costi di trasferimento. La società ha reso noto il dettaglio dell’accordo attraverso un comunicato ufficiale.
Genoa, la presa di posizione del club dopo gli scontri nel corso del pre partita contro l’Inter: la nota ufficiale
Il Genoa ha diffuso una nota ufficiale in seguito agli scontri avvenuti prima della gara contro l’Inter. La Questura di Genova ha comunicato l’arresto di cinque persone appartenenti alle frange ultras del tifo rossoblù, arresti effettuati in flagranza differita. La situazione ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra le autorità e i tifosi.
CALCIOMERCATO | Vi sveliamo la strategia del Verona per gennaio
