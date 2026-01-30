Capotreno aggredito dopo aver chiesto i biglietti | due minorenni incastrati dalle telecamere

Il 13 dicembre, un capotreno di un treno regionale tra Ferrara e Bologna è stato aggredito mentre chiedeva i biglietti a due minorenni. I ragazzi, di 17 e 16 anni, sono stati ripresi dalle telecamere mentre si scagliavano contro di lui. L’episodio ha scosso il personale e riaperto il dibattito sulla sicurezza sui mezzi pubblici.

I carabinieri di Poggio Renatico nelle ore seguenti si erano messi subito sulle tracce di quei giovani. Nei giorni scorsi, grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e delle riprese effettuate dalla vittima durante l’aggressione, i militari sono riusciti ad identificare entrambi gli aggressori. Per i due è dunque scattata una denuncia alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna per i reati di lesioni personali, rifiuto di fornire le proprie generalità e di oltraggio a Pubblico Ufficiale. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ferrovie, dal 2026 aumenti su biglietti e abbonamenti dei treni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Ferrara Bologna

Due giovani di 19 e 20 anni sono stati arrestati a Palermo in relazione a due rapine violente avvenute a Capaci e nel centro della città.

Nella giornata di ieri, a Fuorigrotta, la polizia di Stato ha denunciato due minorenni, di 15 e 16 anni, scoperti dalle telecamere mentre utilizzavano un monopattino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ferrara Bologna

Argomenti discussi: Brignole, passeggero punta coltello alla gola a un capotreno e lo rapina; Capotreno aggredito a Bra. Accusa di lesioni per un giovane di 17 anni; Capotreno aggredito a Vergiate su un regionale partito da Milano e diretto a Domodossola; Aggressioni al personale di bus e treni: sindacati verso lo sciopero.

Malmenato per aver chiesto il biglietto: il VIDEO dell'aggressione al capotrenoLe associazioni dei pendolari denunciano: Poca sicurezza. E chiedono chiusura notturna della stazione, che diventa zona di bivacco e spaccio ... rainews.it

Capotreno aggredito a Bra. Accusa di lesioni per un giovane di 17 anniHa 17 anni il giovane che nel pomeriggio del 15 gennaio ha aggredito a calci e pugni un capotreno sulla linea Torino-Alba. L'uomo, residente a Bra e di origine senegalese, è stato identificato e denun ... rainews.it

Identificato e denunciato il giovane passeggero che una dozzina di giorni fa ha aggredito un capotreno in servizio sulla linea ferroviaria Torino-Alba, dopo un controllo a bordo del convoglio. ... facebook

Il capotreno ucciso è stato aggredito alle spalle. Dopo il fermo, la convalida dell'indagato, poi l'autopsia. Il questore di Brescia: 'Il fermato aveva un atteggiamento sospetto'. In tanti in divisa al presidio in stazione in ricordo della vittima. #ANSA x.com