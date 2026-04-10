Rapina supermercato con un coltello | 33enne condannato a oltre 6 anni di carcere

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo di 33 anni per una rapina avvenuta in un supermercato nel novembre del 2020. La sentenza ha ridotto la pena a sei anni e quattro mesi di carcere. L’imputato, originario di Canicattì, è stato riconosciuto colpevole di aver minacciato i presenti con un coltello durante il colpo. La vicenda si è svolta in un negozio di Campobello.

La corte di cassazione ha ridotto a sei anni e quattro mesi di reclusione la condanna inflitta ad Alessio Taibbi, 33 anni, di Canicattì, accusato di avere messo a segno una rapina in un supermercato di Campobello il 30 novembre del 2020.Secondo quanto ricostruito nei precedenti gradi di giudizio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Tentò la rapina al supermercato. Arrestato, 33enne in carcereÈ stato arrestato ed è finito in carcere un 33enne che lo scorso 7 gennaio aveva tentato una rapina armato di coltello nel supermercato ’Conad Le...

Ruba in un supermercato e aggredisce il direttore a Brescia prima di fuggire con un coltello, fermato 33enneUn uomo è stato arrestato per rapina e possesso illegale di armi dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Brescia.

Temi più discussi: Ruba al supermercato e minaccia il vigilante: Ti aspetto fuori stasera quando esci. Arrestato; Rubano i carrelli pieni di spesa ai clienti: il folle furto nel supermercato affollato; Furto con esplosione al supermercato: la banda fa saltare la cassaforte e fugge con 10mila euro; Tenta rapina al supermercato con una pistola scacciacani.

Rapina al market, minaccia con una siringa intrisa di sangue responsabile e guardia giurata: «Ho l'Aids, ti buco». Arrestato un 25ennePREGANZIOL - Ha cercato di intascarsi tutto quello che poteva, dal caffè al tonno, alle lattine di bibite, finché non è stato scoperto dal direttore del supermercato. ilgazzettino.it

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Polizia di Stato – Rapina nel supermercato: cittadino del Marocco in manette. Nella mattinata di venerdì 03 u.s., personale delle Volanti della Questura di Piacenza hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 34 anni, domiciliato a Piacenza in regola con - facebook.com facebook