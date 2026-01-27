Tentò la rapina al supermercato Arrestato 33enne in carcere

Un 33enne è stato arrestato e condotto in carcere dopo aver tentato una rapina armato di coltello nel supermercato Conad Le Vele di Reggio. L’incidente è avvenuto lo scorso 7 gennaio e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla legge.

È stato arrestato ed è finito in carcere un 33enne che lo scorso 7 gennaio aveva tentato una rapina armato di coltello nel supermercato 'Conad Le Vele', in viale Regina Margherita a Reggio. L'uomo – un guineiano senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti – era stato sorpreso da un vigilante mentre cercava di rubare merce dagli scaffali, poi si era dato alla fuga minacciando l'addetto alla sicurezza. Poche ore dopo – convinto di averla scampata – come se nulla fosse si era presentato negli uffici della questura di via Dante per adempiere all'obbligo di firma, provvedimento che pendeva su di lui per altri reati, e gli agenti della polizia di Stato lo hanno riconosciuto come l'autore dei fatti commessi nel punto vendita dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo avevano immortalato mentre cercava di mettere a segno il colpo nel punto vendita poche ore prima.

