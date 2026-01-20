A Brescia, un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver compiuto una rapina in un supermercato, durante la quale ha aggredito il direttore con un coltello. L’intervento della Polizia di Stato ha portato al suo fermo, seguito da provvedimenti di espulsione e foglio di via. L’uomo, cittadino egiziano, è ora a disposizione delle autorità competenti.

Un uomo è stato arrestato per rapina e possesso illegale di armi dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Brescia. Il soggetto, un cittadino egiziano di 33 anni già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo aver aggredito il direttore di un supermercato durante un tentativo di furto. L’uomo, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria e nei suoi confronti sono stati disposti il foglio di via obbligatorio e la revoca del permesso di soggiorno, in vista dell’espulsione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ruba in un supermercato e aggredisce il direttore a Brescia prima di fuggire con un coltello, fermato 33enne

