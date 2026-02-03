agente in fuori servizio insegue e arresta uomo che urlava al ladro nel quartiere

Un agente della Polizia di Stato in borghese ha inseguito e arrestato un giovane nel centro di Verona. La scena si è svolta quando un sovrintendente ha visto una donna urlare “al ladro” e ha notato un uomo con un barattolo in mano che stava scappando. L’agente, senza esitazioni, lo ha inseguito e fermato poco più avanti.

Un sovrintendente della Polizia di Stato, in centro a Verona, ha intercettato una donna che urlava “al ladro” e ha immediatamente iniziato l’inseguimento di un giovane con un barattolo metallico in mano. L’uomo era in fuga dopo aver rubato un oggetto, probabilmente in seguito a un incidente di traffico. L’agente, che stava passeggiando insieme alla propria famiglia, ha bloccato il malvivente con l’aiuto di alcuni passanti, prima dell’arrivo della volante. La vittima aveva indicato il rapinatore con un barattolo metallico in mano, un dettaglio importante che ha portato l’agente a intervenire rapidamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un agente della polizia di Stato fuori servizio ha arrestato un ladro in pieno centro città.

