Sente una donna urlare al ladro | agente fuori servizio insegue e ferma il malvivente

Un agente della polizia di Stato fuori servizio ha arrestato un ladro in pieno centro città. Mentre passeggiava con la famiglia, ha sentito una donna gridare e ha visto un giovane con un barattolo in mano che scappava. Senza perdere tempo, l’agente ha inseguito il malvivente e lo ha fermato prima che potesse dileguarsi. La donna che aveva chiamato l’allarme ha assistito alla scena, sollevata. L’uomo è stato consegnato alle forze dell’ordine, che ora indagano sui dettagli dell’accaduto.

Il fermato, un 28enne, è stato poi condotto in questura, dove avrebbe continuato a mantenere un comportamento aggressivo, non collaborativo e a proferire frasi ingiuriose. Alla fine è stato dichiarato in arresto per rapina impropria aggravata in concorso, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il giovane è stato dunque trattenuto Il malvivente è stato trattenuto presso gli uffici di lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata di lunedì. Il giudice del tribunale di Verona ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quotidiano.🔗 Leggi su Veronasera.it

Durante una visita a Roma, un ex comandante del Nor ha messo in pratica il suo senso civico inseguendo un malvivente e impedendo un borseggio.

Un tentativo di furto di alcolici presso l'Esselunga di via Morane è stato sventato ieri da un poliziotto fuori servizio.

