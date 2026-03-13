Lanciato dall’auto durante una rapina | caccia ai ladri che hanno ucciso il barboncino Aaron a Brescia

Durante una rapina a Brescia, alcuni malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto, lanciando il cane di piccola taglia, un barboncino di pochi anni, fuori dal veicolo. Il cane ha riportato gravissime lesioni e successivamente è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili.

Aaron, un barboncino di pochi anni, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate dopo essere stato scaraventato fuori da un’auto in corsa durante la fuga di alcuni malviventi. L’episodio si è verificato a Brescia, nel quartiere Lamarmora, dove il cane era scomparso per pochi istanti durante la consueta passeggiata serale con la sua proprietaria. Nonostante il tempestivo intervento di una passante e il trasporto d’urgenza in una clinica specializzata, l’animale non è sopravvissuto alla violenza dell’impatto con l’asfalto. La serata di domenica 8 marzo sembrava scorrere in totale tranquillità per Viola Sandrini e il suo fedele compagno a quattro zampe. 🔗 Leggi su Cultweb.it

