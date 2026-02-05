Roma calcio Ranieri apre al rientro di Totti nella dirigenza | I Friedkin ci stanno pensando

Claudio Ranieri riaccende la speranza di vedere Francesco Totti di nuovo nel mondo Roma. Il tecnico, ora senior advisor, ha detto che i Friedkin stanno valutando questa possibilità. La notizia fa sperare i tifosi, che aspettano da tempo una svolta nel rapporto tra l’ex capitano e la società. Ranieri non conferma niente di ufficiale, ma lascia intendere che qualcosa si muove.

Claudio Ranieri, senior advisor del club riaccende la speranza di un ritorno di Totti nella dirigenza romanista. Poi elogia Gasperini e il lavoro svolto finora: "È molto bravo, stiamo facendo bene" Claudio Ranieri riaccende una delle speranze più care al popolo giallorosso: rivedere Francesco Totti all’interno della dirigenza della Roma. Un’ipotesi che, fino a poco tempo fa, sembrava lontana, ma che ora torna ad affacciarsi con maggiore concretezza. A riaprire il discorso è stato proprio Ranieri, oggi senior advisor del club, che ha ammesso come la proprietà stia valutando seriamente questa possibilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Roma apre alla possibilità di rivedere Totti in campo.

La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti.

