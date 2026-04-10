L'ex allenatore e attuale consulente di una squadra di calcio ha criticato pubblicamente il suo predecessore, affermando che ha approvato tutti gli acquisti del club, non solo quelli più discussi come Malen e Wesley. In un intervento recente, ha anche dichiarato che la scelta di affidarsi a questa figura era motivata proprio dal suo comportamento precedente, senza lasciare spazio a interpretazioni o deduzioni. La polemica si aggiunge alle tensioni tra le parti coinvolte.

Prima di Roma-Pisa ha parlato Ranieri, replicando in modo netto alla conferenza di ieri di Gasperini: “Tutti i giocatori sono stati visionati e avallati da Gasperini, facile parlare solo di Wesley e Malen, ma avevamo preso anche Ferguson, si è perso tempo appresso a Sancho e perso altre occasioni. Alcuni giocatori non piacevano all’allenatore, poi per il fair play finanziario abbiamo dovuto prendere dei giocatori in prestito. Alcuni sono da Roma, altri non si sono dimostrati così. Pazienza, cambieremo". Il consulente dei Friedkin ha poi continuato il discorso: "La scelta di Gasperini? Avevamo cercato e scelto un gruppo di 5 allenatori: 3 non sono venuti, Gasperini sì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ranieri, bordate a Gasperini: "Lui ha avallato tutti i nostri acquisti, non solo Malen e Wesley"

Malen, il leader ferito: «La Roma meritava di più. Gasperini? Mi ha convinto lui»Nonostante una doppietta che ne consacra definitivamente la centralità nel progetto tecnico giallorosso, il volto di Donyell Malen nel post-partita...

Gasperini: "Prima vogliamo la Champions, poi rinforzi mirati. Serve gente tipo Malen, Wesley..."“Rivoluzioni, rinnovi in scadenza, futuro? Noi siamo persone serie e continueremo a pensare solo a raggiungere il traguardo Champions.

Ranieri, che bordate: Pronto a farmi da parte. Tutti i giocatori scelti con Gasperini, facile parlare solo di Malen e Wesley...Non è abituato a nascondersi, Claudio Ranieri. E certo non lo ha fatto stasera all'Olimpico prima di Roma - Pisa. Il senior advisor del club parla a Sky e Danz e le sue dichiarazioni sono bordate. Sem ... corrieredellosport.it

Ranieri: Gasperini ha approvato tutti i giocatori presi, non sono il garante di nessunoClaudio Ranieri, senior advisor della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Pisa: Il bilancio di questo. tuttomercatoweb.com