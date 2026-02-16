Malen il leader ferito | La Roma meritava di più Gasperini? Mi ha convinto lui

Donyell Malen si lamenta dopo la partita contro il Napoli, perché pensa che la Roma meritasse di più. La doppietta segnata non gli basta a nascondere la sua delusione: sente di non aver raggiunto gli obiettivi personali e di squadra. Malen ha ammesso che Gasperini lo ha convinto a restare e a credere nel progetto, ma il suo volto mostra chiaramente quanto sia ancora insoddisfatto. La sua presenza in campo, forte e determinata, non ha evitato il senso di frustrazione che traspare dalle sue parole.

Nonostante una doppietta che ne consacra definitivamente la centralità nel progetto tecnico giallorosso, il volto di Donyell Malen nel post-partita del "Maradona" è lo specchio di un'insoddisfazione agonistica che la dice lunga sulle ambizioni del calciatore. Intervenendo ai microfoni di DAZN, l'attaccante olandese non ha nascosto il proprio disappunto per un risultato che, a suo dire, punisce eccessivamente la prestazione della compagine capitolina: «Il sentimento prevalente è la delusione, perché credo fermamente che avremmo meritato di portare a casa l'intera posta in palio», ha esordito la punta.