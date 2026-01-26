A Sinner hanno offerto la possibilità di giocare nella sessione serale lui ha rifiutato e ha rispettato il programma | la rivelazione di Cahill

Darren Cahill, coach di Jannik Sinner, commenta la partita contro Spizzirri, evidenziando come Sinner abbia rispettato il programma e rifiutato l'offerta di giocare nella sessione serale. Cahill sottolinea anche la fortuna di Sinner nel beneficiare della chiusura del tetto, che ha permesso al tennista di recuperare energie durante il match, evitando le complicazioni legate ai crampi.

“Sicuramente Jannik è stato fortunato con la chiusura del tetto contro Spizzirri”. Anche Darren Cahill – coach di Jannik Sinner – torna sulla polemica per quanto accaduto al terzo turno contro Spizzirri, quando il numero 2 al mondo ha accusato crampi in ogni parte del corpo prima di essere “salvato” dalla chiusura del tetto per la regola sul caldo estremo, con la conseguente possibilità di recuperare energie. Cahill è davanti ai microfoni di Espn dopo il successo contro Darderi. Sorride, probabilmente ripensando a chi continua a criticare il suo Sinner. E poi precisa: “Ma tutti sapevamo che il tetto sarebbe stato chiuso a un certo punto della giornata a causa del caldo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

