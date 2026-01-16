Trent’anni di passione per la Squadra Corse Città di Pisa
Da oltre trent’anni, la Squadra Corse Città di Pisa si distingue nel panorama motoristico italiano. Con una lunga storia di successi e innovazioni sulla sicurezza, il team celebra i risultati della stagione e si prepara a organizzare il Rally di Casciana Terme, consolidando il proprio ruolo nel territorio e nel panorama automobilistico nazionale.
Tra campioni nazionali e innovazioni per la sicurezza, il sodalizio pisano festeggia i risultati stagionali e annuncia l’organizzazione del Rally di Casciana Terme. Una platea di oltre centoventi persone tra soci, autorità e appassionati ha fatto da cornice, presso il ristorante Il Peschereccio, alla cerimonia di premiazione della Squadra Corse Città di Pisa ASD. L’evento. 🔗 Leggi su Tuttorally.news
