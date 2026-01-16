Trent’anni di passione per la Squadra Corse Città di Pisa

Da oltre trent’anni, la Squadra Corse Città di Pisa si distingue nel panorama motoristico italiano. Con una lunga storia di successi e innovazioni sulla sicurezza, il team celebra i risultati della stagione e si prepara a organizzare il Rally di Casciana Terme, consolidando il proprio ruolo nel territorio e nel panorama automobilistico nazionale.

