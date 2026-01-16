Traguardi e futuro | la Squadra Corse Città di Pisa celebra successi e 30 anni di attività

La Squadra Corse Città di Pisa ha celebrato i trent’anni di attività, evidenziando i successi della stagione 2025. L’evento si è svolto presso il Ristorante Il Peschereccio a Marina di Pisa, coinvolgendo oltre cento persone tra soci, istituzioni e simpatizzanti. Un momento di riflessione sui traguardi raggiunti e di prospettiva verso il futuro, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e di eccellenza sportiva e sociale.

Pisa, 16 gennaio 2026 – La Squadra Corse Città di Pisa ha celebrato i risultati della stagione sportiva 2025 con una partecipata premiazione svoltasi presso il Ristorante Il Peschereccio a Marina di Pisa, dove erano presenti oltre centoventi tra soci, istituzioni e simpatizzanti che hanno fatto da cornice ai soci conduttori che hanno ricevuto riconoscimenti per la loro attività agonistica. Sono stati quasi centotrenta le partecipazioni a cui i conduttori del sodalizio pisano hanno preso parte nella stagione appena passata e dove si sono distinti specie i co-piloti da sempre un punto fermo della scuderia pisana.

