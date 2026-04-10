RAISE e START4.0 | collaborazione strategica per l’innovazione dalla ricerca al mercato

Due iniziative, START4.0 e RAISE, hanno avviato una collaborazione strategica nel settore dell’innovazione. Entrambe sono parte di un ecosistema finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di promuovere la crescita dalla ricerca fino alla commercializzazione. Questa partnership coinvolge diversi attori e mira a sostenere progetti innovativi, favorendo lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni nel mercato italiano.

START4.0 e RAISE – Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – avviano una collaborazione strategica finalizzata a rafforzare il trasferimento tecnologico e accompagnare i risultati della ricerca avanzata verso applicazioni industriali concrete, scalabili e adottabili dalle imprese. L’accordo, formalizzato attraverso un Memorandum of Understanding, mette in connessione due strumenti complementari della strategia nazionale per l’innovazione sostenuta dal PNRR, con l’obiettivo di valorizzare le tecnologie sviluppate nell’ambito dell’ecosistema RAISE e accelerarne il percorso verso il mercato attraverso le infrastrutture, le competenze e la rete nazionale del Competence Center START4. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - RAISE e START4.0: collaborazione strategica per l’innovazione dalla ricerca al mercato Università, accordo Padova–Abu Dhabi: nasce una nuova collaborazione per la ricerca e l’innovazioneAd inizio febbraio la rettrice Daniela Mapelli è volata ad Abu Dhabi per firmare un Memorandum of Understanding (MoU) con Sua Eccellenza professor... L’Università di Verona inaugura il 43° anno accademico tra ricerca, innovazione e visione strategicaIl 5 marzo al Polo Zanotto la cerimonia ufficiale con la lectio magistralis dell'ex ministra Maria Chiara Carrozza e la presentazione delle linee...