L’Università di Verona inaugura il 43° anno accademico tra ricerca innovazione e visione strategica
L’Università di Verona apre il suo 43° anno accademico giovedì 5 marzo 2026 alle 10.30, con una cerimonia nell’aula magna del Polo Zanotto. La festa segna il ritorno alle lezioni dopo un anno di progetti di ricerca e investimenti in nuove tecnologie. Quest’anno, l’ateneo punta a rafforzare i corsi digitali e a coinvolgere più studenti internazionali.
Il 5 marzo al Polo Zanotto la cerimonia ufficiale con la lectio magistralis dell'ex ministra Maria Chiara Carrozza e la presentazione delle linee guida del mandato della rettrice Chiara Leardini per il triennio 2026-2028 Giovedì 5 marzo 2026, alle ore 10.30, l’aula magna del Polo Zanotto ospiterà la cerimonia di inaugurazione del 43esimo anno accademico 2025-2026 dell’Università di Verona. Un appuntamento solenne e simbolico che segna l’avvio ufficiale delle attività accademiche, offrendo al tempo stesso l’occasione per riflettere sulle prospettive future dell’ateneo. Ad aprire la mattinata sarà l’intervento della rettrice, Chiara Leardini, alla guida dell’università scaligera.🔗 Leggi su Veronasera.it
