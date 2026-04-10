Raid Idf nel sud del Libano Hezbollah colpisce la Galilea Il politologo Bremmer | la guerra? Vince la Cina – La diretta

Nel quarantunesimo giorno del conflitto nel Golfo, si sono susseguite nuove tensioni: l'IDF ha condotto un raid nel sud del Libano, mentre Hezbollah ha lanciato attacchi contro la Galilea. Nel frattempo, Teheran ha annunciato la sospensione dei negoziati di pace fino a quando Israele continuerà le operazioni militari nel Libano. Un analista politico ha commentato che, secondo alcuni, la guerra potrebbe favorire gli interessi cinesi. La situazione resta in rapido cambiamento.

Nel quarantunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che i negoziati di pace saranno sospesi finché Israele non smetterà di bombardare il Libano. L’Iran ha smentito l’arrivo di una delegazione a Islamabad in Pakistan per cominciare i negoziati. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump se la prende con i Maga che lo hanno criticato, definendoli «stupidi». Trump ha anche detto che l’Iran non può chiedere pedaggi per lo Stretto di Hormuz e che presto «il petrolio scorrerà a fiumi» anche senza accordi con il paese. Poche ore dopo l’intercettazione di droni nel proprio spazio aereo, ieri sera, il Kuwait ha condannato gli «attacchi efferati» attribuiti agli alleati dell’Iran in Iraq, ma Teheran respinge l’accusa e nega qualsiasi coinvolgimento. 🔗 Leggi su Open.online Guerra Iran live, il fronte libanese complica la crisi. Raid Idf nel sud, razzi Hezbollah in Galilea. Trump: pessima gestione del petrolio a HormuzRoma, 10 aprile 2026 – La fragilità della tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran, dopo i devastanti raid israeliani in Libano di mercoledì, è stata... Libano, Idf diffonde video di raid contro Hezbollah nel sudL’esercito israeliano ha diffuso immagini di raid contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Temi più discussi: Idf, 'responsabile Hezbollah per sud Libano ucciso in un raid a Beirut'; Libano, Idf diffonde video di raid contro Hezbollah nel sud; Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, almeno 13 morti; Raid Idf in Libano, 9 persone uccise. Guerra Iran live, il fronte libanese complica la crisi. Raid Idf nel sud, razzi Hezbollah in Galilea. Trump: pessima gestione del petrolio a HormuzLa fragilità della tregua messa a dura prova anche nelle prime ore di oggi: allerta antiaerea in tutto Israele dall’alba. Il presidente Usa: sullo Stretto non è così l’accordo che abbiamo. Domani il p ... msn.com Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, almeno 13 morti. Ambasciata italiana a Beirut Raid Idf atto inaccettabileE' di almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani effettuati all'alba di oggi nel sud del Libano ... msn.com Raid in Libano. Esercito Idf: «Evacuare Beirut a Sud». Il Libano chiede colloqui diretti con Israele - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Al Jazeera, "Il Libano chiede colloqui diretti con Israele", all'indomani dei raid dell'Idf che hanno causato oltre 200 morti. #ANSA x.com