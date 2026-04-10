La situazione tra Stati Uniti e Iran si mantiene tesa, con le conseguenze dei recenti raid israeliani nel Libano che continuano a influenzare il fronte regionale. Questa mattina, nel sud del territorio israeliano sono stati segnalati nuovi attacchi con razzi provenienti dalla zona di Hezbollah in Galilea. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha commentato la gestione delle risorse petrolifere a Hormuz, definendola pessima.

Roma, 10 aprile 2026 – La fragilità della tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran, dopo i devastanti raid israeliani in Libano di mercoledì, è stata ulteriormente messa a dura prova anche nelle prime ore di oggi, 10 aprile. Questa volta, però, il fulcro della tensione si è spostato dallo scontro cinetico diretto alla guerra economica e al controllo delle arterie energetiche mondiali. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto pesantemente sulla questione del transito marittimo nello Stretto di Hormuz, un passaggio che Teheran ha cercato di blindare o condizionare durante le scorse settimane di ostilità. Trump ha dichiarato che l'Iran sta facendo un "pessimo lavoro" nel consentire il passaggio del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra Iran live, il fronte libanese complica la crisi. Raid Idf nel sud, razzi Hezbollah in Galilea. Trump: pessima gestione del petrolio a Hormuz

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Guerra in Iran, petroliera colpita e prezzo del petrolio schizza: Trump pronto a chiudere senza Hormuz, raid e missili nella notteLa guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase ancora più instabile e imprevedibile.

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Sul tavolo, il nodo principale dello Stretto di HormuzROMA – La tregua tra Stati Uniti, Israele e Iran, tiene ma ogni ora che passa si fa sempre più fragile. Una svolta, si spera, potrebbe essere rappresentata dai colloqui previsti in Pakistan nel fine s ... dire.it

Guerra Iran, Trump: «Teheran imbarazzante nel bloccare Hormuz, non è l'accordo che abbiamo» - facebook.com facebook

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