Come è cambiata la pubblicità in 100 anni | la mostra in Triennale

Una mostra alla Triennale ripercorre un secolo di pubblicità in Italia, utilizzando la storia di un’azienda come esempio. L’esposizione presenta più di cento anni di messaggi pubblicitari, campagne e strategie che hanno accompagnato cambiamenti culturali e sociali nel paese. Attraverso vari materiali e immagini, si può osservare l’evoluzione del settore pubblicitario dal primo Novecento fino agli anni recenti. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

Un secolo di storia d’Italia raccontato attraverso la storia di un’azienda. È la mostra “Nello spazio di un secolo. Rai Pubblicità, 100 anni di storia e oltre” che ripercorre le vicende dell’azienda pubblicitaria della Rai (nata proprio il 9 aprile 1926 con la sigla “Sipra”). Uno spazio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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I percorsi formativi, sviluppati da INDIRE, si articolano su base triennale e coinvolgono l’intera comunità scolastica. - facebook.com facebook

Il #Milan mette sul piatto un triennale (rispetto alla richiesta di 2 anni) per spalmare la richiesta d’ingaggio. 5 milioni a stagione, dialogo in corso, #Goretzka interessato dal progetto rossonero [ @86_longo] x.com